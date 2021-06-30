ЦСКА будет допускать болельщиков на стадион только по QR-коду

Руководство футбольного ЦСКА приняло решение допускать в новом сезоне на свой стадион «ВЭБ Арена» только тех болельщиков, которые имеют QR-коды с подтверждением отсутствия коронавирусной инфекции. Такое предупреждение опубликовано на сайте клуба.

Таким образом, клуб исполняет соответствующие положения указа мэра Москвы. При этом свободная продажа абонементов ЦСКА, как планировалось, начинается завтра. Проход на трибуны стадиона будет осуществляться по QR-коду и для тех, кто уже продлил свой абонемент. Проверку организуют в зоне досмотра.

QR-код можно получить в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, на едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус».

С 22 июня в Москве запретили спортивные мероприятия с присутствием более 500 человек. Ограничения снимаются, если организаторы создадут зону, «свободную от коронавируса» с допуском на мероприятие только граждан с QR-кодами, подтверждающими курс вакцинации, перенесённое заболевание COVID-19 в последние шесть месяцев, либо отрицательный тест, сданный не ранее, чем за три дня до этого.

С 28 июня правила QR-кодов действует для заведения общественного питания в Москве. Сезон в Российской премьер-лиге стартует 23 июля. ЦСКА в первом туре на своём поле сыграет с «Уфой» 25 июля.

