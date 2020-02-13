У съездившего в Китай жителя Урала заподозрили коронавирус

13 февраля 202009:46

Жителя Сухого Лога в Свердловской области госпитализировали в инфекционное отделение местной больницы через некоторое время после поездки в Китай. Он ездил в Поднебесную две недели назад, а по возвращении у него поднялась температура.

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Как сообщает Ura.ru, у мужчины диагностировали вирусную инфекцию. Первые анализы на коронавирус дали отрицательный результат.

В России официально выявлены только два заболевших коронавирусом. Это китайская студентка в Тюмени и китаец в Чите. Оба пациента выздоровели: девушку выписали из больницы 11 февраля, мужчину – 12 февраля.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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