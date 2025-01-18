Связь Starlink стала доступна в 120 странах

Спутниковая связь Starlink появилась в полинезийском государстве Тувалу и стала доступна более чем в ста странах. Соответствующие сообщения опубликованы в аккаунтах Starlink и владельца компании SpaceX Илона Маска в соцсети Х.

«Starlink теперь доступна в 120 странах», — подчеркнул бизнесмен.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке мира.

Ранее SpaceX вывела на орбиту двадцать спутников Starlink для прямого подключения к мобильным телефонам.

