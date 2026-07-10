Москвичи пересели на велосипеды и побили рекорд
В Москве велосезон-2026 стал рекордным по интенсивности проката, сообщает «Интерфакс».
Суточный максимум поездок достиг 48,5 тысяч, что на 52% выше предыдущего рекорда за последние пять лет. Такими данными поделились в пресс-службе столичного департамента транспорта. Максимальный показатель обновлялся семь раз за летний сезон.
По данным ведомства, велопрокат стал восприниматься как полноценный вид транспорта. Пользователи стали на 25% чаще брать велосипеды для поездок на работу, домой или по делам. Если в 2022 году с транспортной целью совершалось 60% поездок, то сейчас этот показатель составляет 85%.
В настоящее время все велосипеды сервиса оснащены государственными номерами. Доступ к прокату теперь получают только пользователи, прошедшие подтверждение через Mos ID. Инициатива позволит минимизировать нарушения и повысить ответственность велосипедистов.
Кроме того, в июне в России зафиксировали резкий всплеск продаж велосипедов из-за рубежа. Рост составил 131 процент по сравнению с майскими показателями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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