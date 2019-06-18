У россиян начнут изымать землю за мусор и нескошенную траву

Минэкономразвития выступило с инициативой изымать у россиян земельные участки, если они используются с нарушением пожарной безопасности. Речь идет, например, о нескошенной траве или накопившемся мусоре. Такие поправки внесены в Земельный и Гражданский кодексы и опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что нельзя будет забрать лишь землю, находящуюся в ипотеке или принадлежащую банкроту, пишет РБК.

Предполагается, что следить за соблюдением противопожарных требований будут органы государственного пожарного надзора. Они должны выдать владельцу предписание на исправление нарушений. Если же в течение шести месяцев они не будут устранены, то органы местного самоуправления через суд начнут процедуру по изъятию участка.

Ранее руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в эфире НСН пояснила, зачем владельцы загородной недвижимости начали ее спешно продавать и призвала дачников не паниковать из-за налогов.

