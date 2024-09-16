«У разбитого корыта»: Гинеколог рассказала, когда необходима заморозка яйцеклеток
Любовь Ерофеева заявила НСН, что репродуктивный резерв женщины начинает истощаться после 27 лет, а после 37 лет происходит радикальное падение.
За один цикл женщина теряет сотню яйцеклеток, антимюллеров гормон показывает репродуктивный резерв, при низких показателях стоит задуматься о заморозке яйцеклеток, рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с НСН.
У москвичек внезапно появилось направление в ЕМИАС на сдачу крови на антимюллеров гормон. Позднее власти пояснили, что в сентябре столица первой в России начинает реализацию уникальной программы в сфере репродуктивного здоровья. После сдачи анализа на АМГ пациентка сможет пройти полный комплекс необходимых мероприятий, которые помогут ей стать мамой. Также можно будет бесплатно сделать ЭКО и генетическую диагностику эмбрионов. Ерофеева рассказала, какие анализы сегодня помогают планировать беременность.
«Антимюллеров гормон показывает репродуктивный резерв, какое число активных яйцеклеток у женщины есть, чтобы реализовывать свою репродуктивную функцию. Дело в том, что у новорожденной девочки все клетки заложены в яичниках, их потом больше не становится, только расходуются. За один цикл женщина теряет сотню яйцеклеток, поэтому резерв истощается, особенно если женщина не использует гормональную контрацепцию. При использовании гормональной контрацепции репродуктивный резерв не расходуется. В других случаях резерв истощается, активно он начинает истощаться после 27 лет, а после 37 лет – радикальное падение количества. Поэтому антимюллеров гормон покажет, началось ли это падение. Если падение началось, можно заморозить полноценные яйцеклетки, что довольно дорого», - рассказала она.
По ее словам, анализ позволит выявить случаи, когда женщина не может забеременеть сама. Сегодня государство предоставляет бесплатную помощь россиянкам, включая процедуру ЭКО.
«Если обнаруживается, что есть падение уровня – меньше полутора, довольно велика вероятность того, что женщина самостоятельно не сможет стать матерью. Тогда специалисты сделают сканирование, чтобы оценить размеры яйцеклеток. Эта программа для тех женщин, которые планируют на перспективу, возможно, у них еще нет постоянного партнера. В крупных мегаполисах женщины отодвигают свои репродуктивные планы, получают образование, профессию. Поэтому лучше позаботиться о себе, чтобы не оказаться у «разбитого корыта» в 39-40 лет. Вероятность беременности здесь снижается до 25%. Что касается ЭКО, эта программа входит в ОМС сегодня. Программа начала распространяться на всю страну. У женщины, которая обследована определенным образом, есть возможность использовать три попытки, которые будут покрываться системой ОМС. Государство помогает, так как это дорогостоящая процедура. Трех попыток в подавляющем числе случаев достаточно», - добавила врач.
Рождаемость в России упала до исторического минимума, следует из данных Росстата. За первое полугодие 2024 года родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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