«У разбитого корыта»: Гинеколог рассказала, когда необходима заморозка яйцеклеток

За один цикл женщина теряет сотню яйцеклеток, антимюллеров гормон показывает репродуктивный резерв, при низких показателях стоит задуматься о заморозке яйцеклеток, рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с НСН.

У москвичек внезапно появилось направление в ЕМИАС на сдачу крови на антимюллеров гормон. Позднее власти пояснили, что в сентябре столица первой в России начинает реализацию уникальной программы в сфере репродуктивного здоровья. После сдачи анализа на АМГ пациентка сможет пройти полный комплекс необходимых мероприятий, которые помогут ей стать мамой. Также можно будет бесплатно сделать ЭКО и генетическую диагностику эмбрионов. Ерофеева рассказала, какие анализы сегодня помогают планировать беременность.