Теряем людей: Демограф назвал период повышенной рождаемости в России
При текущем коэффициенте рождаемости к концу столетия от всего населения России останется только половина, отметил в эфире НСН Юрий Крупнов.
К середине 2030-х годов в РФ можно ожидать повышенную рождаемость, потому что станет больше женщин, потенциально способных рожать, заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН.
Ранее Росстат сообщил, что показатель рождаемости в России опустился до исторического минимума, который в последний раз наблюдался после объявления дефолта в 1998 году. Согласно подсчетам ведомства, в первой половине 2024 года в стране родилось всего 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше прошлогоднего показателя. Крупнов назвал данные Росстата очевидными.
«Все это падение рождаемости было очевидно и оно будет продолжаться. В 2030-ом году будет чуть-чуть подниматься эта цифра. К середине-концу 30-х уже будет повышенная рождаемость, потому что самих рожениц станет больше, самих потенциально способных рожать. Но при этом и суммарный коэффициент рождаемости, то есть условное число детей на одну женщину фертильного возраста, тоже в принципе у нас падает за эти годы. Этот коэффициент сегодня условно 1,45 условных ребенка на одну женщину», – сказал Крупнов.
По его словам, при коэффициенте рождаемости в 1,45 к концу столетия останется половина от всего населения России.
«Простейшие арифметические вычисления нам говорят, что к концу столетия останется половина от всего нашего населения при таком суммарном коэффициенте рождаемости. Потому что для простого замещения, хотя бы простого демографического воспроизводства, нужно, чтобы было условно 2,15 детей, а в нашей искореженной демографии, скорее всего, 2,3 ребенка на одну женщину. А у нас 1,45. Здесь тоже все можно на 100 лет вперед посчитать. Поэтому надо обсуждать, что с этим делать», – указал собеседник НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создавать условия для появления в России больших семей. Он призвал заботиться о народонаселении и повышать рождаемость в стране, передает «Радиоточка НСН».
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