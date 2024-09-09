Теряем людей: Демограф назвал период повышенной рождаемости в России

К середине 2030-х годов в РФ можно ожидать повышенную рождаемость, потому что станет больше женщин, потенциально способных рожать, заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН.

Ранее Росстат сообщил, что показатель рождаемости в России опустился до исторического минимума, который в последний раз наблюдался после объявления дефолта в 1998 году. Согласно подсчетам ведомства, в первой половине 2024 года в стране родилось всего 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше прошлогоднего показателя. Крупнов назвал данные Росстата очевидными.