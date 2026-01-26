СМИ: Паром с 342 людьми на борту затонул у Филиппин

Межостровной паром с 342 людьми на борту затонул у Филиппин, сообщает Telegram-канал Mash.

В Египте около Марса-Алама затонула яхта с более чем 30 туристами

Погибли 13 человек, 106 числятся пропавшими без вести. Судно Trisha Kerstin 3 направлялось из Замбоанги на остров Джоло и затонуло у провинции Басилан.

По предварительным данным, причиной крушения стали технические проблемы. 223 пассажира удалось спасти. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее пассажирский паром затонул у берегов индонезийского Бали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПаромФилиппины

Горячие новости

Все новости

партнеры