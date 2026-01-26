СМИ: Паром с 342 людьми на борту затонул у Филиппин

Погибли 13 человек, 106 числятся пропавшими без вести. Судно Trisha Kerstin 3 направлялось из Замбоанги на остров Джоло и затонуло у провинции Басилан.

По предварительным данным, причиной крушения стали технические проблемы. 223 пассажира удалось спасти. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее пассажирский паром затонул у берегов индонезийского Бали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

