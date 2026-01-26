СМИ: Паром с 342 людьми на борту затонул у Филиппин
26 января 202604:02
Межостровной паром с 342 людьми на борту затонул у Филиппин, сообщает Telegram-канал Mash.
Погибли 13 человек, 106 числятся пропавшими без вести. Судно Trisha Kerstin 3 направлялось из Замбоанги на остров Джоло и затонуло у провинции Басилан.
По предварительным данным, причиной крушения стали технические проблемы. 223 пассажира удалось спасти. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее пассажирский паром затонул у берегов индонезийского Бали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Паром с 342 людьми на борту затонул у Филиппин
- СМИ: Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина
- СМИ: В России произошел резкий рост задержек авиарейсов
- Медведев считает, что количество ядерных государств будет расти
- Снежная буря уносит жизни американцев
- Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
- Зеленский: У шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов
- ОП: Власти сработали на опережение, ограничив WhatsApp
- Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле
- В России отреагировали на супероружие США, которое применялось при захвате Мадуро
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru