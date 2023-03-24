У пациентов в Подмосковье не подтвердилась сибирская язва

У пациентов с симптомами сибирской язвы, госпитализированных в Московской области, болезнь не подтвердилась, сообщил Роспотребнадзор.

Мурашко заявил локализации очагов сибирской язвы в России

Ранее в Подмосковье госпитализировали четверых пациентов с подозрением на сибирскую язву.

В ведомстве исключили угрозу эпидемического распространения сибирской язвы в России, так как болезнь не передается от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что в Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой. Заболевание обнаружили у двое жителей деревни Старое Акташево. Они госпитализированы и получают необходимое лечение. С заболевшими контактировали более 130 человек, которые находятся под постоянным наблюдением.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоспотребнадзорГоспитализацияМосковская ОбластьСибирская Язва

Горячие новости

Все новости

партнеры