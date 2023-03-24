У пациентов в Подмосковье не подтвердилась сибирская язва
У пациентов с симптомами сибирской язвы, госпитализированных в Московской области, болезнь не подтвердилась, сообщил Роспотребнадзор.
Ранее в Подмосковье госпитализировали четверых пациентов с подозрением на сибирскую язву.
В ведомстве исключили угрозу эпидемического распространения сибирской язвы в России, так как болезнь не передается от человека к человеку.
Ранее сообщалось, что в Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой. Заболевание обнаружили у двое жителей деревни Старое Акташево. Они госпитализированы и получают необходимое лечение. С заболевшими контактировали более 130 человек, которые находятся под постоянным наблюдением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru