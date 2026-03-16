В России не поверили в скорый выход Польши из «бесполезного» Евросоюза
Сегодня Польша не видит особой ценности в Евросоюзе, она ориентируется в первую очередь на США, а также на Канаду и Великобританию, однако пока все разговоры о выходе из ЕС - не более чем полемика, сказал НСН Александр Асафов.
Сегодня в адрес Польши идет довольно жесткий прессинг со стороны Брюсселя, однако очевидной пользы от выхода из Евросоюза она также не получит. Об этом НСН рассказал политолог Александр Асафов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в своем аккаунте в соцсети X, что риск выхода его страны из Евросоюза становится реальной угрозой. По его словам, к такому сценарию страну могут подтолкнуть президент Польши Кароль Навроцкий и правые оппозиционные партии. Туск назвал возможный PolExit «катастрофой» и пообещал «сделать все», чтобы его предотвратить. Асафов пояснил, что Польша готова пойти на такой шаг из-за давления со стороны Брюсселя.
«История с PolExit не нова. Напомню, что в Польше долгое время в разные периоды находилась у власти самая крупная евроскептическая партия Европы. Она выступает против Евросоюза и симпатизирует не европейскому сотрудничеству, а прямому сотрудничеству с США. Это декларируется на уровне лозунгов и каких-то намерений. Это тоже инструмент шантажа в сторону Брюсселя, поскольку показательно то, как Брюссель сейчас обращается с Венгрией. Сейчас Польша переживает — и переживала ранее — похожее отношение со стороны Брюсселя, похожие претензии за введение цензуры в государственных СМИ, за изменение полномочий Конституционного суда и за ряд других действий. Конечно, для Навроцкого выход из Евросоюза — идея его политических сторонников, поэтому она так или иначе будет находиться в их повестке, как и ряд других более старых польских идей», — сказал Асафов.
Собеседник НСН добавил, что сегодня Польша не получит очевидной пользы от выхода из ЕС, кроме того, после этого станет сложно говорить о европейском единстве.
«Мне кажется, что Польша сейчас не получит какой-то очевидной пользы от выхода из ЕС, хотя серьезная польза от нахождения в Евросоюзе также пропала. Дело в том, что Польша являлась крупнейшим получателем субсидий Евросоюза, но этот процесс находится в стадии завершения, потому что все эти программы закончились. Вместе с тем в существующем формате, если Польша выходит из Евросоюза, будет сложно говорить о европейском единстве по предотвращению внешних угроз и дальнейшей помощи Украине в разных форматах. Конечно, это усложнит польскую политику. Однако на уровне популизма, приятного обществу, которое устало и от беженцев, и от конфликта, и от массы экономических обстоятельств, это довольно приятная тема. Туск обращается к своему избирателю, показывает, насколько угрожающей перспективой является выход из ЕС, и что всему виной Навроцкий», — подчеркнул политолог.
В заключение Асафов отметил, что Евросоюз неинтересен для Польши как ближайший сосед.
«Для поляков Евросоюз как ближайший сосед не очень интересен. Их интерес был сосредоточен на Великобритании, Канаде и США, изредка Австралии, Новой Зеландии, но вовсе не на, например, Германии, с которой у польского общества довольно сложные отношения, не говоря уже о Чехии и Украине. Считаю, что пока это просто полемика, говорить о том, что тенденция, направленная на PolExit, усиливается, возможно только потому, что Туск решил таким образом заново привлечь к себе внимание и проблематизировать общество», — подытожил он.
Ранее Асафов заявил, что Польше не удастся выйти из Евросоюза, несмотря на желания простых поляков.
