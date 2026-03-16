Сегодня в адрес Польши идет довольно жесткий прессинг со стороны Брюсселя, однако очевидной пользы от выхода из Евросоюза она также не получит. Об этом НСН рассказал политолог Александр Асафов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в своем аккаунте в соцсети X, что риск выхода его страны из Евросоюза становится реальной угрозой. По его словам, к такому сценарию страну могут подтолкнуть президент Польши Кароль Навроцкий и правые оппозиционные партии. Туск назвал возможный PolExit «катастрофой» и пообещал «сделать все», чтобы его предотвратить. Асафов пояснил, что Польша готова пойти на такой шаг из-за давления со стороны Брюсселя.

«История с PolExit не нова. Напомню, что в Польше долгое время в разные периоды находилась у власти самая крупная евроскептическая партия Европы. Она выступает против Евросоюза и симпатизирует не европейскому сотрудничеству, а прямому сотрудничеству с США. Это декларируется на уровне лозунгов и каких-то намерений. Это тоже инструмент шантажа в сторону Брюсселя, поскольку показательно то, как Брюссель сейчас обращается с Венгрией. Сейчас Польша переживает — и переживала ранее — похожее отношение со стороны Брюсселя, похожие претензии за введение цензуры в государственных СМИ, за изменение полномочий Конституционного суда и за ряд других действий. Конечно, для Навроцкого выход из Евросоюза — идея его политических сторонников, поэтому она так или иначе будет находиться в их повестке, как и ряд других более старых польских идей», — сказал Асафов.