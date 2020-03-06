У Олега Тинькова диагностировали острый лейкоз

У известного российского бизнесмена, основного акционера TCS Group Holding Олега Тинькова обнаружили острый лейкоз. В сообщении группы говорится, что предприниматель уже какое-то время проходит лечение.

«Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии», - заявил сам Тиньков. По его словам, теперь ему предстоит бороться не только за себя и свое дело, но и за собственную жизнь.

Ранее стало известно, что Тинькова задержали в Великобритании по запросу властей США, которые обвиняют его в неуплате налогов. В Минюсте США утверждают, что бизнесмен предоставил ложную информацию о своих активах при отказе от американского гражданства.

Он якобы скрыл доходы и активы на один миллиард долларов. В США ему грозит реальный тюремный срок.

Вестминстерский магистральный суд в Великобритании отпустил бизнесмена под залог в 20 миллионов фунтов стерлингов, обязав проживать в своей лондонской квартире и регулярно отмечаться в полиции. Кроме того, его заставили сдать российский и кипрский паспорта.

