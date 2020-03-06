Новости за ночь: Олегу Тинькову грозит шесть лет тюрьмы

Власти Соединенных Штатов Америки обвиняют российского бизнесмена Олега Тинькова в «мошенничестве с налогами». Ему предъявлено обвинение по двум пунктам, по каждому из которых ему грозят до трех лет тюрьмы.

Министерство юстиции США утверждает, что Тиньков предоставил ложную информацию о своих активах при отказе от американского гражданства. При этом, как считают американские власти, бизнесмен скрыл активы и доходы на 1 млрд долларов, передает Ura.ru.

Минюст сообщает, что бизнесмен подал две фальшивые налоговые декларации, отчитавшись о доходе менее чем в 206 и 300 тысяч долларов.