Новости за ночь: Олегу Тинькову грозит шесть лет тюрьмы

Власти Соединенных Штатов Америки обвиняют российского бизнесмена Олега Тинькова в «мошенничестве с налогами». Ему предъявлено обвинение по двум пунктам, по каждому из которых ему грозят до трех лет тюрьмы.

Министерство юстиции США утверждает, что Тиньков предоставил ложную информацию о своих активах при отказе от американского гражданства. При этом, как считают американские власти, бизнесмен скрыл активы и доходы на 1 млрд долларов, передает Ura.ru.

Минюст сообщает, что бизнесмен подал две фальшивые налоговые декларации, отчитавшись о доходе менее чем в 206 и 300 тысяч долларов.

Налоговая служба США заинтересовалась Олегом Тиньковым

Основатель российского банка на прошлой неделе был задержан в Лондоне, сообщает RT. Вестминстерский магистральный суд в Великобритании обязал основателя TCS Group Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии.

Сейчас Тиньков находится в Лондоне, по условиям залога он должен проживать в своей квартире, регулярно отмечаться в полицейском участке, для него введен комендантский час.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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