Новости за ночь: Олегу Тинькову грозит шесть лет тюрьмы
Власти Соединенных Штатов Америки обвиняют российского бизнесмена Олега Тинькова в «мошенничестве с налогами». Ему предъявлено обвинение по двум пунктам, по каждому из которых ему грозят до трех лет тюрьмы.
Министерство юстиции США утверждает, что Тиньков предоставил ложную информацию о своих активах при отказе от американского гражданства. При этом, как считают американские власти, бизнесмен скрыл активы и доходы на 1 млрд долларов, передает Ura.ru.
Минюст сообщает, что бизнесмен подал две фальшивые налоговые декларации, отчитавшись о доходе менее чем в 206 и 300 тысяч долларов.
Основатель российского банка на прошлой неделе был задержан в Лондоне, сообщает RT. Вестминстерский магистральный суд в Великобритании обязал основателя TCS Group Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии.
Сейчас Тиньков находится в Лондоне, по условиям залога он должен проживать в своей квартире, регулярно отмечаться в полицейском участке, для него введен комендантский час.
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