Налоговая служба США заинтересовалась российским бизнесменом Тиньковым

Налоговая служба США назначила судебные слушания в отношении российского бизнесмена Олега Тинькова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей TCS Group, головной компании «Тинькофф банка».

Отмечается, что слушания состоятся в Лондоне с февраля по апрель. В чем заключаются претензии налоговиков к российскому миллиардеру, не сообщается, пишет Ura.ru. Известно, что разбирательства не имеют отношения к бизнесу «Тинькофф».

До 2013 года Олег Тиньков был гражданином США.

