Налоговая служба США заинтересовалась российским бизнесменом Тиньковым
28 февраля 202012:35
Налоговая служба США назначила судебные слушания в отношении российского бизнесмена Олега Тинькова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей TCS Group, головной компании «Тинькофф банка».
Отмечается, что слушания состоятся в Лондоне с февраля по апрель. В чем заключаются претензии налоговиков к российскому миллиардеру, не сообщается, пишет Ura.ru. Известно, что разбирательства не имеют отношения к бизнесу «Тинькофф».
До 2013 года Олег Тиньков был гражданином США.
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