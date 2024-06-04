У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию
Оказывавший услуги охраны в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ЧОП «Крокус профи» лишился лицензии через месяц после теракта, передает РИА Новости со ссылкой на базы открытых данных.
Отмечается, что об отзыве лицензии у «Крокус профи» стало известно 24 апреля.
Согласно данным «БИР-Аналитик», у ЧОП «Крокус профи» сейчас нет лицензий, а сотрудники «Крокус Сити Холл» не смогли объяснить, где находится офис охранной компании и есть ли он в принципе.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года около 20:00 часов вечера по московскому времени. Несколько террористов ворвались в здание и начали стрелять по посетителям. Позже они проникли в зал, где продолжили стрельбу, а потом подожгли его и покинули помещение, напоминает RT.
От крупного возгорания кровля здания обрушилась. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, 551 человек получил ранения. СК РФ признал пострадавшими более 1,7 тысячи человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru