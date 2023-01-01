У неработающих россиян выросла страховая пенсия
Страховые пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января увеличатся до 21 864 рублей. Таким образом, средний размер выплат вырос на 4,8%, передает РИА Новости.
В январе 2022 года пенсии также проиндексировали на 8,6%. Прирост к уровню прошлого года составил 19,5%. По данным замглавы Минтруда Андрея Пудова, это значение превышает уровень инфляции.
По его мнению, индексация, предусмотренная с 1 июня 2023 года, позволит обеспечить пенсии неработающих пенсионеров на 2,6% выше инфляции.
Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что поручение было дано правительству РФ. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2023 года.
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