Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающих инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам, сообщает пресс-служба Кремля.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндексацияПенсияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры