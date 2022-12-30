Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающих инвалидов
30 декабря 202216:54
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам, сообщает пресс-служба Кремля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru