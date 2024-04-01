По словам главы оборонного ведомства республики, на украинской территории находятся военные атташе и «время от времени посещающие» страну люди.

Вместе с тем Певкур исключил, что военные из стран Европы будут «сражаться в окопах» на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у спецслужб в РФ давно была информация о нахождении на Украине людей, имеющих прямое отношение к НАТО. По словам представителя Кремля, попытки создать коалицию и направить на украинскую территорию контингент альянса нагнетают напряженность, пишет «Свободная пресса».

