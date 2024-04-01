В Эстонии признали, что на Украине есть военный персонал стран НАТО
Военный персонал стран НАТО уже присутствует на Украине. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает ТАСС.
По словам главы оборонного ведомства республики, на украинской территории находятся военные атташе и «время от времени посещающие» страну люди.
Вместе с тем Певкур исключил, что военные из стран Европы будут «сражаться в окопах» на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у спецслужб в РФ давно была информация о нахождении на Украине людей, имеющих прямое отношение к НАТО. По словам представителя Кремля, попытки создать коалицию и направить на украинскую территорию контингент альянса нагнетают напряженность, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru