В Эстонии признали, что на Украине есть военный персонал стран НАТО

Военный персонал стран НАТО уже присутствует на Украине. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает ТАСС.

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По словам главы оборонного ведомства республики, на украинской территории находятся военные атташе и «время от времени посещающие» страну люди.

Вместе с тем Певкур исключил, что военные из стран Европы будут «сражаться в окопах» на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у спецслужб в РФ давно была информация о нахождении на Украине людей, имеющих прямое отношение к НАТО. По словам представителя Кремля, попытки создать коалицию и направить на украинскую территорию контингент альянса нагнетают напряженность, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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