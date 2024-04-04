Песков: Отношения с НАТО скатились на уровень прямой конфронтации
Отношения России и НАТО фактически перешли на уровень «прямой конфронтации». Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Страны НАТО, альянс... не то, что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры», — указал представитель Кремля.
Песков добавил, что Североатлантический альянс продолжает демонстрировать свою сущность — блок задумывался, создавался и управляется как «инструмент конфронтации», прежде всего, в Европе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО выбрала Россию как цель для своей агрессивной политики и использует Украину как антироссийский инструмент, пишет «Свободная пресса».
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