Песков: Отношения с НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

«Страны НАТО, альянс... не то, что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры», — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что Североатлантический альянс продолжает демонстрировать свою сущность — блок задумывался, создавался и управляется как «инструмент конфронтации», прежде всего, в Европе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО выбрала Россию как цель для своей агрессивной политики и использует Украину как антироссийский инструмент, пишет «Свободная пресса».

