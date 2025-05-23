У москвича изъяли редкого азиатского львенка
Столичная прокуратура изъяла у москвича трехмесячного азиатского львенка, вид которого находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
Львенок незаконно содержался в Окружном проезде. Его хозяин не смог предоставить необходимые документы, подтверждающие законное приобретение животного.
Специалисты Роспотребнадзора и Московская межрайонная природоохранная прокуратура передали львенка на содержание в специализированную организацию.
В свою очередь глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале сообщила, что львенка готов принять парк львов «Земля прайда». Там ему обеспечат профессиональный уход и ветеринарную помощь.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН напомнил, что для покупателей экзотических животных, ввезенных в страну контрабандой, предусмотрено суровое наказание, а для приобретателей краснокнижный животных - уголовная ответственность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru