У москвича изъяли редкого азиатского львенка

Столичная прокуратура изъяла у москвича трехмесячного азиатского львенка, вид которого находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Львенок незаконно содержался в Окружном проезде. Его хозяин не смог предоставить необходимые документы, подтверждающие законное приобретение животного.