В Москве спасли выставленную на продажу трехмесячную львицу

Как выяснилось, у продавца не было каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным. Львенка передали специалистам в реабилитационный центр диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды.



Прокуратура проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с животными.

Ранее в крымском парке «Тайган» появились на свет два львёнка редкого белого окраса. Их назвали Зита и Гита, напоминает RT.

