В Москве спасли выставленную на продажу трехмесячную львицу

В Москве на платформе бесплатных объявлений кто-то продавал львенка за 260 тысяч рублей. Стражи порядка решили инсценировать покупку малыша и изъять его, рассказали в столичной прокуратуре.

У жителя Петербурга забрали львенка

Как выяснилось, у продавца не было каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным. Львенка передали специалистам в реабилитационный центр диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Прокуратура проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с животными.

Ранее в крымском парке «Тайган» появились на свет два львёнка редкого белого окраса. Их назвали Зита и Гита, напоминает RT.

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ФОТО: столичная прокуратура
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