В Москве спасли выставленную на продажу трехмесячную львицу
В Москве на платформе бесплатных объявлений кто-то продавал львенка за 260 тысяч рублей. Стражи порядка решили инсценировать покупку малыша и изъять его, рассказали в столичной прокуратуре.
Как выяснилось, у продавца не было каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным. Львенка передали специалистам в реабилитационный центр диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Прокуратура проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с животными.
Ранее в крымском парке «Тайган» появились на свет два львёнка редкого белого окраса. Их назвали Зита и Гита, напоминает RT.
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