У МЧС появился аккаунт в TikTok
Министерство чрезвычайных ситуаций России создало официальный аккаунт в соцсетях TikTok и Likee. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Одно из первых видео, которые загружены в профиль, уже успело стать популярным в Сети – пожарный из Находки Анатолий Долецкий делает горизонтальную стойку на руках, балансируя на двух топорах.
В сообществе будут появляться ролики, посвященные работе спасателей.
«Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, графити, песни МЧС и многое другое», - поясняют в ведомстве.
Накануне МИД РФ открыло аккаунт в TikTok. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что это - обычная информационная работа, а «не дань моде».
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