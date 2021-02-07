У МЧС появился аккаунт в TikTok

Одно из первых видео, которые загружены в профиль, уже успело стать популярным в Сети – пожарный из Находки Анатолий Долецкий делает горизонтальную стойку на руках, балансируя на двух топорах.

В сообществе будут появляться ролики, посвященные работе спасателей.

«Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, графити, песни МЧС и многое другое», - поясняют в ведомстве.

Накануне МИД РФ открыло аккаунт в TikTok. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что это - обычная информационная работа, а «не дань моде».

