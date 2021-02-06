Захарова объяснила, для чего МИДу TikTok-аккаунт
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что российский МИД завел аккаунт в соцсети TikTok. По ее словам, это планировалась давно, сообщает РИА Новости.
«А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», - заявила Захарова.
За первый час TikTok на официальный аккаунт подписались 170 пользователей. В нем два видео, которые посвящены российской вакцине «Спутник V» с нарезкой из комментариев оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, представителей социальных сетей Tik-Tok, Facebook и Telegram вызывали в Роскомнадзор из-за не удаленных призывов к участию в несанкционированных акциях протеста, которые прошли в России 23, 31 января, а также 2 февраля - в Москве и Санкт-Петербурге в поддержку осужденного оппозиционного политика Алексея Навального.
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