TikTok и еще 58 китайских приложений навсегда запретили в Индии

Правительство Индии заблокировали на территории страны приложения TikTok, Baidu, WeChat и другие. Всего подверглись блокировкам 59 приложений. Об этом пишет Times of India со ссылкой на министерство электроники и информационных технологий.

Министерство объяснило свое решение тем, что некоторые программы собирали личную информацию пользователей без их согласия и передавали ее на расположенные за границами Индии серверы. Кроме того, в ведомстве указали на недовольство китайских компаний запросами Индии относительно их метода сбора, хранения, обработки и обеспечения конфиденциальности данных.