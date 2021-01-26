TikTok и еще 58 китайских приложений навсегда запретили в Индии
Правительство Индии заблокировали на территории страны приложения TikTok, Baidu, WeChat и другие. Всего подверглись блокировкам 59 приложений. Об этом пишет Times of India со ссылкой на министерство электроники и информационных технологий.
Министерство объяснило свое решение тем, что некоторые программы собирали личную информацию пользователей без их согласия и передавали ее на расположенные за границами Индии серверы. Кроме того, в ведомстве указали на недовольство китайских компаний запросами Индии относительно их метода сбора, хранения, обработки и обеспечения конфиденциальности данных.
Запрет китайский приложений в индии введен на фоне эскалации военных столкновений между двумя странами в Восточном Ладакхе. В середине июня в этом регионе погибли по меньшей мере 20 военнослужащих Индии. После столкновения депутаты парламента Индии требовали запрета китайских товаров и сервисов, включая продукцию технической индустрии Китая.
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