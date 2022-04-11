У Кремля появился официальный Telegram-канал
11 апреля 202218:09
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль завёл в Telegram свой канал, сообщает РИА Новости.
По его словам, официальный канал называется «Кремль. Новости», на нём дублируется информация, которая размещена на сайте Кремля.
Ранее правительство России запустило официальный Telegram-канал для информирования граждан «о главных новостях из первых рук и в доступном формате».
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11 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru