У Кремля появился официальный Telegram-канал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль завёл в Telegram свой канал, сообщает РИА Новости.

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По его словам, официальный канал называется «Кремль. Новости», на нём дублируется информация, которая размещена на сайте Кремля.

Ранее правительство России запустило официальный Telegram-канал для информирования граждан «о главных новостях из первых рук и в доступном формате».

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ФОТО: flickr.com // MarneuliFM MarneuliFM
ТЕГИ:Дмитрий ПесковАдминистрация ПрезидентаКремльTelegram
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