Российское правительство запустило официальный Telegram-канал

Правительство России запустило официальный Telegram-канал для информирования граждан «о главных новостях из первых рук и в доступном формате». Сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что в Telegram-канале «Правительство России» будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях, принимаемых кабмином, отчеты о мероприятиях с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его заместителей, пишет RT.

Сейчас в Telegram-канале кабмина размещено три публикации: приветственный пост и два материала, дублирующих размещенные на сайте правительства новости.

На новый Telegram-канал уже подписались 4,23 тысячи пользователей мессенджера.

