У хабаровских браконьеров изъяли 250 кг черной икры

В Хабаровском крае инициировано уголовное дело, фигурантами которого стали три браконьера, сообщает СУ СК России по региону.

СМИ: в России может подорожать красная икра

Злоумышленники незаконно добыли 250 кг черной икры. Осетров и икру они продавали. Мужчин задержали, когда они выгружали из катера 250 кг деликатеса и около 20 кг рыбы.

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.

Тем временем, стоимость красной икры в России достигла своего десятилетнего максимума, сообщает «ОСН». Как заявляют эксперты, это действия спекулянтов, а потому предпосылок для наценки в 20 раз нет.

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ТЕГИ:Хабаровский КрайБраконьерыИкра
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