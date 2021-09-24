У хабаровских браконьеров изъяли 250 кг черной икры
В Хабаровском крае инициировано уголовное дело, фигурантами которого стали три браконьера, сообщает СУ СК России по региону.
Злоумышленники незаконно добыли 250 кг черной икры. Осетров и икру они продавали. Мужчин задержали, когда они выгружали из катера 250 кг деликатеса и около 20 кг рыбы.
Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.
Тем временем, стоимость красной икры в России достигла своего десятилетнего максимума, сообщает «ОСН». Как заявляют эксперты, это действия спекулянтов, а потому предпосылок для наценки в 20 раз нет.
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