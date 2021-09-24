У хабаровских браконьеров изъяли 250 кг черной икры

Злоумышленники незаконно добыли 250 кг черной икры. Осетров и икру они продавали. Мужчин задержали, когда они выгружали из катера 250 кг деликатеса и около 20 кг рыбы.

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.

Тем временем, стоимость красной икры в России достигла своего десятилетнего максимума, сообщает «ОСН». Как заявляют эксперты, это действия спекулянтов, а потому предпосылок для наценки в 20 раз нет.

