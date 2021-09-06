Названа реальная стоимость красной икры

Стоимость красной икры в России достигла своего десятилетнего максимума, сообщает «ОСН».

СМИ: в России может подорожать красная икра

В апреле 2021 года цена деликатеса доходила до 4,7 тыс. рублей. А в июне стоимость за килограмм икры на рынке во Владивостоке выросла до девяти тысяч рублей. Похожая ситуация наблюдалась и в соседнем Хабаровском крае.

При этом себестоимость килограмма для крупных производителей – 290 рублей, из которых оплата труда технолога – 80 рублей, стоимость тары – 10 рублей, ингредиенты для консервирования – 100 рублей. Еще 100 рублей в стоимости икры — энергоресурсы.

Как заявляют эксперты, это действия спекулянтов, а потому предпосылок для наценки в 20 раз нет.

Тем временем, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков заявил, что цены красную рыбу и икру в России будут понижаться в связи с хорошим уловом в путину нынешнего года.

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ФОТО: pixabay.com
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