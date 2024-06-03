«Останется ни с чем»: Банкротство лишит Блиновскую недвижимости, но оставит с долгами
Юрист Владимир Кузнецов в разговоре с НСН назвал желание Блиновской стать банкротом ошибочной стратегией.
Стремление Елены Блиновской признать себя банкротом подтверждает незнание законов, которое часто демонстрируют и другие блогеры. Об этом в интервью НСН сообщил вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Владимир Кузнецов.
Блогер Елена Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротств после того, как ее обвинили в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, и неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества на сумму свыше 700 миллионов рублей. Однако по словам Кузнецова, признав себя банкротом, блогер не избавится от долгов.
«В этом нюансы поведения инфоцыган - не системно подходить к решению проблем, а пытаться оперировать верхушкой различных законов. В случае банкротства списываются только долги, которые возникли не в результате противоправной деятельности. Инициирование такой процедуры в этом случае – ошибочная стратегия, которую Елена Блиновская приняла самостоятельно, либо посоветовали те, кто неглубоко разбирается в теме. Банкротство поможет ей дешево распродать имущество, чего следовало бы избежать. Продажа в результате банкротства будет происходить исключительно на торгах. Самостоятельная продажа позволила бы получить больше, тогда у нее бы что-то осталось. При данном же сценарии рискует потерять имущество, и еще остаться должной федеральной налоговой службе», - заявил он.
Эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша в беседе с «Радиоточкой НСН» также пояснил, что процедура банкротства позволит списать кредиты, заемы, долги по ЖКХ, но не спасет от субсидиарной ответственности. Если же с блогера все же спишут долги, это может вызвать волну подобных махинаций с участием других инфобизнесменов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России отозвали почти четыре тысячи внедорожников Toyota и Lexus
- Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024
- На Украине призвали брать на службу всех женщин старше 18 лет
- СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей
- Основатель Wildberries Бакальчук не заметила потери 1,5 миллиардов долларов
- «Работа непростая»: Непомнящий оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана
- Вайкуле отказалась петь «Мой рок-н-ролл» с Би-2 из-за Чичериной
- Газманов исполнил новую песню «Русский мир»
- Грузинская оппозиция подписала план действий на случай победы на выборах
- Правительство отправило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми на переработку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru