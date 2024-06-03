«Останется ни с чем»: Банкротство лишит Блиновскую недвижимости, но оставит с долгами

Блогер Елена Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротств после того, как ее обвинили в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, и неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества на сумму свыше 700 миллионов рублей. Однако по словам Кузнецова, признав себя банкротом, блогер не избавится от долгов.

«В этом нюансы поведения инфоцыган - не системно подходить к решению проблем, а пытаться оперировать верхушкой различных законов. В случае банкротства списываются только долги, которые возникли не в результате противоправной деятельности. Инициирование такой процедуры в этом случае – ошибочная стратегия, которую Елена Блиновская приняла самостоятельно, либо посоветовали те, кто неглубоко разбирается в теме. Банкротство поможет ей дешево распродать имущество, чего следовало бы избежать. Продажа в результате банкротства будет происходить исключительно на торгах. Самостоятельная продажа позволила бы получить больше, тогда у нее бы что-то осталось. При данном же сценарии рискует потерять имущество, и еще остаться должной федеральной налоговой службе», - заявил он.

Эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша в беседе с «Радиоточкой НСН» также пояснил, что процедура банкротства позволит списать кредиты, заемы, долги по ЖКХ, но не спасет от субсидиарной ответственности. Если же с блогера все же спишут долги, это может вызвать волну подобных махинаций с участием других инфобизнесменов.

