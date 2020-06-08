Мэр Хабаровска попал в больницу с подозрением на COVID-19
Глава Хабаровска Сергей Кравчук, попал в больницу. Ранее он удалился на самоизоляцию в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию у его домочадцев. Как передает РИА Новости, мэр помещён в инфекционный госпиталь, функционирующий на базе 10 городской клинической больницы.
Сейчас градоначальник ожидает результатов анализа на COVID-19. Вместе с Кравчуком ждёт результатов теста и его супруга.
Как отмечает RT, коронавирус продолжает проявляться у чиновников и депутатов. Так ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, что подхватил эту инфекцию. Он уточнил, что у него односторонняя пневмония с поражением лёгких только на 5%.
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