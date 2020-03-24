У главврача пермской больницы после отпуска заподозрили коронавирус

Главный врач одной из больниц Перми госпитализирован с подозрением на коронавирус нового типа после заграничной поездки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на краевое управление Минздрава. Главврача взяли под наблюдение сразу после возвращения из отпуска.

Мишустин потребовал ужесточить ответственность за нарушение карантина

Роспотребнадзор и Минздрав определяют круг лиц, с которыми врач контактировал в Перми.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша раскритиковал главного врача областной клинической больницы Владимира Кондюкова за то, что тот ездил в Таиланд в разгар пандемии коронавируса. Кондюков в ответ заявил, что ничего не нарушил, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Главврач утверждает, что вышел в заслуженный отпуск до запрета, путёвку брал за свой счёт.

«Если бы я предвидел развитие событий, то я бы сдал путёвку либо отменил путёвку», - сказал он. По словам главврача, он не боится увольнения и не сомневается, что найдёт работу в частной медицине.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусКарантинВрачи