У главврача пермской больницы после отпуска заподозрили коронавирус
Главный врач одной из больниц Перми госпитализирован с подозрением на коронавирус нового типа после заграничной поездки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на краевое управление Минздрава. Главврача взяли под наблюдение сразу после возвращения из отпуска.
Роспотребнадзор и Минздрав определяют круг лиц, с которыми врач контактировал в Перми.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша раскритиковал главного врача областной клинической больницы Владимира Кондюкова за то, что тот ездил в Таиланд в разгар пандемии коронавируса. Кондюков в ответ заявил, что ничего не нарушил, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Главврач утверждает, что вышел в заслуженный отпуск до запрета, путёвку брал за свой счёт.
«Если бы я предвидел развитие событий, то я бы сдал путёвку либо отменил путёвку», - сказал он. По словам главврача, он не боится увольнения и не сомневается, что найдёт работу в частной медицине.
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