У главврача пермской больницы после отпуска заподозрили коронавирус

Роспотребнадзор и Минздрав определяют круг лиц, с которыми врач контактировал в Перми.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша раскритиковал главного врача областной клинической больницы Владимира Кондюкова за то, что тот ездил в Таиланд в разгар пандемии коронавируса. Кондюков в ответ заявил, что ничего не нарушил, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Главврач утверждает, что вышел в заслуженный отпуск до запрета, путёвку брал за свой счёт.

«Если бы я предвидел развитие событий, то я бы сдал путёвку либо отменил путёвку», - сказал он. По словам главврача, он не боится увольнения и не сомневается, что найдёт работу в частной медицине.

