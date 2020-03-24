Мишустин потребовал ужесточить ответственность за нарушение карантина
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил МВД, Минюсту и Минэкономразвития до 25 марта представить предложения по ужесточению ответственного за нарушение карантина, необходимого для борьбы с распространением коронавируса Covid-2019. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу правительства.
Ускорить исполнение поручений, касающихся ужесточения административной ответственности для нарушивших карантин, накануне просила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На прошлой неделе только с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Москвы выявили две сотни нарушений режима самоизоляции. Кроме того, несколько раз пациенты сбегали из городских больниц.
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