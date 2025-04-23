Полицейский в Краснодарском крае получил девять лет за превышение полномочий

Судом установлено, что Кривчик передал своему знакомому в январе 2021 года сверток с наркотиками для последующей передачи другому человеку, которого осужденный планировал задержать. Кривчик произвел задержание после передачи наркотиков и оформил преступление.

Полицейский не признал свою вину, однако суд вынес обвинительный приговор, основываясь на совокупности доказательств. Помимо лишения свободы, Кривчика лишили звания капитана полиции.

Ранее Киевский районный суд в Симферополе приговорил бывшего главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года заключения за получение взятки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

