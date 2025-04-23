Полицейский в Краснодарском крае получил девять лет за превышение полномочий

Участковый уполномоченный полиции из города Горячий Ключ (Краснодарский край) Евгений Кривчик был приговорен судом к девяти годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Экс-главу МЧС Крыма осудили на 5,5 года за взяточничество

Судом установлено, что Кривчик передал своему знакомому в январе 2021 года сверток с наркотиками для последующей передачи другому человеку, которого осужденный планировал задержать. Кривчик произвел задержание после передачи наркотиков и оформил преступление.

Полицейский не признал свою вину, однако суд вынес обвинительный приговор, основываясь на совокупности доказательств. Помимо лишения свободы, Кривчика лишили звания капитана полиции.

Ранее Киевский районный суд в Симферополе приговорил бывшего главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года заключения за получение взятки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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