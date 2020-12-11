У дочери Кириенко не нашли второго гражданства
Дочь первого заместителя главы администрации президента Любовь Кириенко не имеет иностранного гражданства. ОН получила соответствующую справку в главном управлении МВД по вопросам миграции, сообщает РБК.
Накануне The Insider со ссылкой на «базу лиц с двойным гражданством» МВД сообщило, что Кириенко получила гражданство Франции. У ее полной тезки, сообщало издание, те же дата рождения и номер паспорта.
Согласно документу МВД, в 2014 году Любовь Кириенко подавала уведомление о наличии учебной визы (вида на жительство) во Франции сроком на десять месяцев. По словам Кириенко, срок такой визы у нее уже давно истек.
Ранее Любовь Киренко назвала публикацию «враньем», заявив, что может подать в суд на авторов материала из-за клеветы.
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