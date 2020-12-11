У дочери Кириенко не нашли второго гражданства

Согласно документу МВД, в 2014 году Любовь Кириенко подавала уведомление о наличии учебной визы (вида на жительство) во Франции сроком на десять месяцев. По словам Кириенко, срок такой визы у нее уже давно истек.

Ранее Любовь Киренко назвала публикацию «враньем», заявив, что может подать в суд на авторов материала из-за клеветы.

