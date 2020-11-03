«Никто, кроме тех». Генерал ФСБ обосновал двойное гражданство для сотрудников спецслужб
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН объяснил необходимость законопроекта о двойном гражданстве сотрудников ФСБ и СВР.
Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) и ФСБ получат право иметь гражданство другой страны или вид на жительство, если это связано с «решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности». Согласно внесенному в парламент законопроекту, специальное разрешение сотрудникам ФСБ должен будет выдавать директор спецслужбы. В случае с СВР, из законопроекта неясно, кто должен принимать решение.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН объяснил необходимость такого законопроекта.
«Идет формализация реально существующего положения, с одной стороны. А с другой – там есть очень жесткая оговорка: если это связано с задачами оперативно-служебной деятельности. Это ключевой вопрос. Работа в разведке иностранцев сопряжена с тем, что у них есть другое гражданство или вид на жительство. Чтобы специальные службы не упрекнули в каких-то двойных стандартах, проводится этот закон. Ничего тут нового нет, все объективно, тщательно продумано и имеет серьезные сдержки для людей, которые без служебной необходимости попытаются войти в чужое гражданство. В каждом конкретном случае будет приниматься соответствующее решение. Никто, кроме тех, кому положено по службе или по оперативным надобностям, не будет иметь ни иностранного гражданства, ни зарубежной недвижимости, и уж тем более никаких счетов за рубежом», - подчеркнул Михайлов.
Ранее Александр Михайлов в эфире НСН рассказал, что депутаты Госдумы являются для западных спецслужб более желанной целью, нежели отставные сотрудники ФСБ.
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