Дочь замглавы администрации президента РФ Кириенко опровергла информацию о гражданстве Франции

Киренко назвала публикацию "враньем" и заявила, что обладает только российским гражданством. Она также отметила, что может подать в суд на авторов материала из-за клеветы.

Агентство отмечает, что Insider ссылался на "базу лиц с двойным гражданством" МВД России. В материале было указано, что база содержит информацию о полной тезке Любови Кириенко, также совпали дата рождения и номер паспорта.

По данным издания, Кириенко до 2012 года училась в парижской бизнес-школе, а до 2014 года работала во французском пиар-агентстве "14 septembre". РБК отмечает, что с 2017 года Любовь Кириенко работала в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), она курировала проект "Точка кипения".

