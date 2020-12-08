Дочь замглавы администрации президента РФ Кириенко опровергла информацию о гражданстве Франции

Дочь первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко Любовь опровергла информацию, опубликованную изданием The Insider, о наличии у нее французского гражданства. Об этом сообщает РБК.

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Киренко назвала публикацию "враньем" и заявила, что обладает только российским гражданством. Она также отметила, что может подать в суд на авторов материала из-за клеветы.

Агентство отмечает, что Insider ссылался на "базу лиц с двойным гражданством" МВД России. В материале было указано, что база содержит информацию о полной тезке Любови Кириенко, также совпали дата рождения и номер паспорта.

По данным издания, Кириенко до 2012 года училась в парижской бизнес-школе, а до 2014 года работала во французском пиар-агентстве "14 septembre". РБК отмечает, что с 2017 года Любовь Кириенко работала в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), она курировала проект "Точка кипения".

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ГражданствоСергей КириенкоАдминистрация Президента
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