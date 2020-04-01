У четырёх сотрудников «Роскосмоса» обнаружили COVID-19

У четырёх сотрудников «Роскосмоса» обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации. Ещё у трёх работников диагноз не подтвердился.

Отмечается, что в общей сложности на предприятиях российской ракетно-космической промышленности работает 200 тысяч человек. Все сотрудники, кроме тех, кто занят на предприятиях с непрерывным циклом производства, находятся на самоизоляции.

При этом, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что сдаёт тест на COVID-19 ежедневно.