У четырёх сотрудников «Роскосмоса» обнаружили COVID-19

У четырёх сотрудников «Роскосмоса» обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации. Ещё у трёх работников диагноз не подтвердился.

Отмечается, что в общей сложности на предприятиях российской ракетно-космической промышленности работает 200 тысяч человек. Все сотрудники, кроме тех, кто занят на предприятиях с непрерывным циклом производства, находятся на самоизоляции.

При этом, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что сдаёт тест на COVID-19 ежедневно.

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Накануне стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в которую поступают граждане с подозрением на коронавирус, сам заразился COVID-19. У медика тест на коронавирус показал положительный результат, отмечают Дни.ру. На прошлой неделе Денис Проценко встречался в больнице с приехавшим туда Владимиром Путиным. Тогда он предупредил, что России следует подготовиться к развитию ситуации с распространением коронавируса по итальянскому сценарию.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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