У четырёх сотрудников «Роскосмоса» обнаружили COVID-19
У четырёх сотрудников «Роскосмоса» обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации. Ещё у трёх работников диагноз не подтвердился.
Отмечается, что в общей сложности на предприятиях российской ракетно-космической промышленности работает 200 тысяч человек. Все сотрудники, кроме тех, кто занят на предприятиях с непрерывным циклом производства, находятся на самоизоляции.
При этом, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что сдаёт тест на COVID-19 ежедневно.
Накануне стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в которую поступают граждане с подозрением на коронавирус, сам заразился COVID-19. У медика тест на коронавирус показал положительный результат, отмечают Дни.ру. На прошлой неделе Денис Проценко встречался в больнице с приехавшим туда Владимиром Путиным. Тогда он предупредил, что России следует подготовиться к развитию ситуации с распространением коронавируса по итальянскому сценарию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Делягин объявил экономику России независимой от цен на нефть
- Названы последние свободные от COVID-19 регионы России
- В Коми 50 человек подхватили коронавирус в одной больнице
- Татарстан ввел передвижение жителей по спецпропускам
- Минздрав: COVID-19 передается половым путем