У четырех добровольцев, привитых от COVID-19, обнаружены антитела

Антитела обнаружены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре «Вектор"». Об этом сообщила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.

По ее словам, никаких нежелательных реакций у испытуемых нет. Это касается центральной нервной системы, а также сердечно-сосудистой системы. Об этом Усова сообщила в эфире Первого канала.