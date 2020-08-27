У четырех добровольцев, привитых от COVID-19, обнаружены антитела

Антитела обнаружены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре «Вектор"». Об этом сообщила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.

По ее словам, никаких нежелательных реакций у испытуемых нет. Это касается центральной нервной системы, а также сердечно-сосудистой системы. Об этом Усова сообщила в эфире Первого канала.

Наименьший прирост по COVID-19 зафиксирован в Москве и Чечне

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 57 добровольцев, проходящих испытания в «Векторе», получили вакцину от коронавируса, 43 - плацебо, отмечает RT.

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

За минувшие сутки в России обнаружено 4 711 новых случаев заражения коронавирусом, передает Ura.ru. Заболевшие выявлены в 85 регионах. Всего заразившихся с начала пандемии в стране достигло 975 576.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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