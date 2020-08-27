Наименьший прирост по COVID-19 зафиксирован в Москве и Чечне
Наименьший темп прироста новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрирован в Москве, Московской области и Чеченской республике, где он составил 0,2%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Темпы прироста на уровне 0,3% фиксируются в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, на Камчатке и в Кабардино-Балкарии, в Калужской, Брянской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Смоленской и Омской областях.
Ранее сообщалось, что больше всего новых случаев заражения за минувшие сутки выявлено в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Ростовской областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru