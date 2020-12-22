У большинства учителей нашли признаки профессионального выгорания

У более 75% учителей наблюдаются признаки профессионального выгорания. Об этом говорится в исследовании программы по развитию педагогов «Я Учитель» и программы «Образовательная инициатива «Яндекса».

Профессиональное выгорание исследователи определили как «хроническое истощение эмоциональных, физических и волевых ресурсов, совокупность негативных переживаний, связанных с работой».

Острая фаза выгорания обнаружена у 38% респондентов, пишет «Коммерсант».

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Такому эффекту оказались подвержены все школьные учителя вне зависимости от педагогического стажа.

По словам специалистов, такие результаты исследования связаны в первую очередь с пандемией, когда учителя столкнулись с новыми трудностями, но не получили стимулирующих мер поддержки, пишет «Газета.ру».

Опрос проведено сенью, его участниками стали 38 тысяч респондентов.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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