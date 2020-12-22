У большинства учителей нашли признаки профессионального выгорания

У более 75% учителей наблюдаются признаки профессионального выгорания. Об этом говорится в исследовании программы по развитию педагогов «Я Учитель» и программы «Образовательная инициатива «Яндекса».

Профессиональное выгорание исследователи определили как «хроническое истощение эмоциональных, физических и волевых ресурсов, совокупность негативных переживаний, связанных с работой».

Острая фаза выгорания обнаружена у 38% респондентов, пишет «Коммерсант».