Российским учителям сократят бюрократическую нагрузку до 4 документов

Министерство просвещения РФ сократило излишнюю отчетность для школьных учителей, выделив четыре ключевых документа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Учителя будут обязаны заполнять образовательную программу для каждой ступени учащихся, а также электронный журнал, дневники школьников и "материалы личного дела" обучающихся. По данным министерства, все остальные документы не являются обязанностями учителя или классного руководителя.

Выполнять эти поручения сотрудник может с письменного согласия. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов выразил уверенность, что нововведение освободит учителям время для "творческой работы" и "совершенствования методов обучения и воспитания".

Пресс-служба подчеркнула, что избыточная отчетная нагрузка стала одной из самых популярных тем обращений, которые фиксирует "горячая линия" министерства.

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ФОТО: РИА Новости
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