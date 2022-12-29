У большинства россиян нет праздничного настроения перед Новым годом
У подавляющего числа россиян накануне Нового года нет праздничного настроения. Это показал опрос исследовательского центра Superjob. По его данным, у каждого второго респондента (49%) новогоднего настроения нет, и он даже не пытается это скрывать. Еще 10% опрошенных всего лишь имитируют радость, чтобы не расстраивать близких.
Присутствие праздничного настроения отметили только 28% россиян, говорится в исследовании, размещенном на сайте Superjob. При этом среди молодежи больше тех, кто радуется грядущему празднику (22% среди россиян старше 45 лет и 43% среди молодежи до 24 лет).
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Ранее опрос онлайн-сервиса доставки СберМаркет и агентства «Русопрос» показал, что большинство россиян (90%) при закупках к новогоднему столу уложились или планируют уложиться 10 тысяч рублей.
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