У большинства россиян нет праздничного настроения перед Новым годом

Присутствие праздничного настроения отметили только 28% россиян, говорится в исследовании, размещенном на сайте Superjob. При этом среди молодежи больше тех, кто радуется грядущему празднику (22% среди россиян старше 45 лет и 43% среди молодежи до 24 лет).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее опрос онлайн-сервиса доставки СберМаркет и агентства «Русопрос» показал, что большинство россиян (90%) при закупках к новогоднему столу уложились или планируют уложиться 10 тысяч рублей.

