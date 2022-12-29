Нарколог предупредил о последствиях новогодних возлияний

Последствия чересчур бурного новогоднего застолья и неумеренных алкогольных возлияний могут негативно сказываться на организме в течение трех недель. Могут обостриться хронические болезни, также не исключено появление неврологических и физиологических симптомов. Об этом порталу Lenta.ru заявил нарколог, главврач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

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Кроме тяжкого вреда, причиняемого органам человека, алкоголь вымывает из организма жидкость и такие вещества, как калий, магний и хлор, отметил врач. Петров рекомендует перед праздниками принимать панангин и гептрал для насыщения организма минералами. После употребления алкоголя нарколог посоветовал также принимать препараты, снабжающие организм минералами и солевыми компонентами, для задержки выведения жидкости.

Алкогольному отравлению, полагает Петров, сопутствует ряд физиологических (нарушение дыхания, полиорганная недостаточность, повышение давления, судороги, тахикардия и другие) и неврологических (несвязность речи, раздражительность, нарушение памяти, шаткость походки) последствий. Нарколог добавил, что неумеренное употребление алкоголя может спровоцировать простудные заболевания из-за снижения иммунитета.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что без серьезного вреда для здоровья в новогоднюю ночь можно выпить пару бокалов белого сухого вина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеНаркологАлкогольНовый Год
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