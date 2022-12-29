Нарколог предупредил о последствиях новогодних возлияний
Последствия чересчур бурного новогоднего застолья и неумеренных алкогольных возлияний могут негативно сказываться на организме в течение трех недель. Могут обостриться хронические болезни, также не исключено появление неврологических и физиологических симптомов. Об этом порталу Lenta.ru заявил нарколог, главврач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.
Кроме тяжкого вреда, причиняемого органам человека, алкоголь вымывает из организма жидкость и такие вещества, как калий, магний и хлор, отметил врач. Петров рекомендует перед праздниками принимать панангин и гептрал для насыщения организма минералами. После употребления алкоголя нарколог посоветовал также принимать препараты, снабжающие организм минералами и солевыми компонентами, для задержки выведения жидкости.
Алкогольному отравлению, полагает Петров, сопутствует ряд физиологических (нарушение дыхания, полиорганная недостаточность, повышение давления, судороги, тахикардия и другие) и неврологических (несвязность речи, раздражительность, нарушение памяти, шаткость походки) последствий. Нарколог добавил, что неумеренное употребление алкоголя может спровоцировать простудные заболевания из-за снижения иммунитета.
Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что без серьезного вреда для здоровья в новогоднюю ночь можно выпить пару бокалов белого сухого вина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Нарколог предупредил о последствиях новогодних возлияний
- ВС РФ заняли новые рубежи на Донецком направлении
- Песков считает, что проблемы в ходе мобилизации были оперативно решены
- Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят по телефону региональные проблемы у границ двух стран
- МИД РФ назвал «бредовой идеей» предложение Украины по «саммиту мира» в ООН
- В Кремле выразили обеспокоенность напряжённостью вокруг Лачинского коридора
- В Совете Федерации обвинили западные страны в «обнулении истории»
- В США заявили, что у Путина есть все основания не доверять Западу
- Саратовский губернатор заявил об уничтожении неопознанного объекта в Энгельсском районе
- В Севастополе отказались от концерта и фейерверка в новогоднюю ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru