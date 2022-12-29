Опрос: большинство россиян потратят на новогодний стол до 10 тысяч рублей
Большинство россиян (90%) при закупках к новогоднему столу уложились или планируют уложиться 10 тысяч рублей, показал опрос онлайн-сервиса доставки СберМаркет и агентства «Русопрос» (результаты есть у НСН).
Согласно исследованию, еще около 10% потратят на продукты больше 15 тысяч рублей. Почти четверть опрошенных хочет уложиться с покупками в один день, только 1% отложил покупку продуктов на 31 декабря.
Самыми популярными блюдами и угощениями на новогоднем столе стали салат «Оливье» и бутерброды с красной икрой. У большинства на столе будут фрукты и овощи, мясо, сыр, торты, пирожные и прочие сладости. При этом мужчины чаще всего хотят видеть на новогоднем столе винегрет, а женщины – бутерброды с икрой, показал опрос.
Что касается алкоголя, то помимо шампанского и игристого вина 40% выбирают красное и белое вина. Крепкий алкоголь на стол ставят 60% мужчин и 30% женщин. «Трезвый» Новый год запланировали 11% респондентов среди мужчин и 14% женщин.
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