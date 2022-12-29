Опрос: большинство россиян потратят на новогодний стол до 10 тысяч рублей

Большинство россиян (90%) при закупках к новогоднему столу уложились или планируют уложиться 10 тысяч рублей, показал опрос онлайн-сервиса доставки СберМаркет и агентства «Русопрос» (результаты есть у НСН).

Согласно исследованию, еще около 10% потратят на продукты больше 15 тысяч рублей. Почти четверть опрошенных хочет уложиться с покупками в один день, только 1% отложил покупку продуктов на 31 декабря.