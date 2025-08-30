В Северо-Курильске жители могли ощутить землетрясение до 3 баллов

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в Тихом океане к востоку от Северо-Курильска, жители могли почувствовать подземные толчки. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Сейсмособытие произошло в 09:58 (01:58 мск). Очаг землетрясения находился в 94 км восточнее Северо-Курильска и располагался на глубине 25 км.

Как отметила Семенова, население города могло ощутить толчки силой до 3 баллов.

Ранее в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 6,0, обошлось без жертв и разрушений.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСахалин

Горячие новости

Все новости

партнеры