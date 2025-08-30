В Северо-Курильске жители могли ощутить землетрясение до 3 баллов
30 августа 202503:00
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в Тихом океане к востоку от Северо-Курильска, жители могли почувствовать подземные толчки. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Сейсмособытие произошло в 09:58 (01:58 мск). Очаг землетрясения находился в 94 км восточнее Северо-Курильска и располагался на глубине 25 км.
Как отметила Семенова, население города могло ощутить толчки силой до 3 баллов.
Ранее в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 6,0, обошлось без жертв и разрушений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Северо-Курильске жители могли ощутить землетрясение до 3 баллов
- Трамп: Введенные США пошлины в силе, несмотря на решение суда
- Путин: Москва и Пекин выступают за реформу ООН
- Росавиация ввела ограничения в аэропортах Саратова и Самары
- Россия и Китай проведут «перекрестные» Годы образования
- Путин назвал отношения РФ и КНР стабилизирующим фактором политики
- Призывников смогут отправить в армию в течение года после решения комиссии
- Минпросвещения включило 100 фильмов в школьные программы по культуре и истории
- В России завершили создание системы единого воинского учета
- Альпинист Шатаев объяснил опасность восхождений на пик Победы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru