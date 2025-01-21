У берега Кубани с танкера «Волгонефть-239» выкачали 10% мазута

Специалисты откачали с борта танкера «Волгонефть-239», который находится на мели у берега Краснодарского края, и вывезли порядка 10% мазута, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Согласно данным, на танкере удалось запустить судовые системы, начался прогрев оставшегося мазута до температуры, необходимой для откачки. Мазут М100 приобретает текучесть и может выгружаться при температуре +45 градусов. Прогрев занял три дня, откачку мазута начали 19 января. Всего почти 1,5 тысячи тонн мазута находится в четырех танках судна.