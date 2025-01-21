У берега Кубани с танкера «Волгонефть-239» выкачали 10% мазута
Специалисты откачали с борта танкера «Волгонефть-239», который находится на мели у берега Краснодарского края, и вывезли порядка 10% мазута, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
Согласно данным, на танкере удалось запустить судовые системы, начался прогрев оставшегося мазута до температуры, необходимой для откачки. Мазут М100 приобретает текучесть и может выгружаться при температуре +45 градусов. Прогрев занял три дня, откачку мазута начали 19 января. Всего почти 1,5 тысячи тонн мазута находится в четырех танках судна.
Подчеркивается, что перекачка мазута с танкера продолжается. Шесть битумовозов привлекли для откачки нефтепродуктов.
Ранее глава Росморречфлота Андрей Тарасенко заявил, что танкер «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе, утилизируют на месте, передает «Радиоточка НСН».
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