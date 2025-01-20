Более 14,5 тонн нефтеотходов собрано вдоль берега после ЧС с танкерами
Более 14,5 тонны отходов с мазутом собрано вдоль берега Кубани после аварии танкеров в Керченском проливе в середине декабря, сообщает ФГБУ «Морская Спасательная Служба». Загрязнения нефтепродуктами убирали вручную сотрудники Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы.
Как отметили в учреждении, проводятся также работы по сбору нефтепродуктов ковшом экскаватора в районе кормы аварийного судна, которую выбросило на мель. Там установлено 2220 метров боновых заграждений. В течении последних суток суда обследовали свыше 10,6 кв. км акватории. Новых загрязнений не выявлено.
В акватории порта Севастополь также не выявлено новых загрязнений, начиная с 5 января. Там собрано более1,5 тонн нефтесодержащих отходов. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Морспасслужба отчиталась о полной очистке акватории Анапы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru