Глава Росморречфлота Тарасенко: танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте

Танкер "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченнском проливе у берегов Краснодарского края, утилизируют на месте, заявил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке мазута из танкера «Волгонефть-239»

"Утилизируем полностью все судно. Все здесь прямо на месте будет. Распилим, железо увезем на металлолом", - сказал он.

Он уточнил, что это произойдет после завершения работ по откачке мазута.

Ранее специалисты Морспасслужбы приступили к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239", сообщает НСН.

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ФОТО: Минтранс РФ
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