Глава Росморречфлота Тарасенко: танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте

"Утилизируем полностью все судно. Все здесь прямо на месте будет. Распилим, железо увезем на металлолом", - сказал он.

Он уточнил, что это произойдет после завершения работ по откачке мазута.

Ранее специалисты Морспасслужбы приступили к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239", сообщает НСН.

