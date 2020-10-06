У актера Бориса Щербакова заподозрили коронавирус
Советский и российский актер театра и кино Борис Щербаков попал больницу, пишет Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, у бывшего ведущего программы «Доброе утро» бронхит и заболевание легких. Также врачи выявили у артиста одышку и кашель.
Щербакова оставили в медучреждении под присмотром специалистов в ожидании обследования.
Ранее коронавирусом заразился Десятилетний сын актера Михаила Ефремова Борис, рассказал друг семьи артиста Алексей Лобарев.
Он заявил в интервью StarHit, что ребёнок чувствует себя хорошо и переносит болезнь «практически бессимптомно», без повышения температуры. Собеседник здания подчеркнул, что сын Ефремова заразился в школе.
Перед этим «Ленком» сообщил о воспалении легких у народного артиста России Дмитрия Певцова. Директор театра Марк Варшавер говорил, что актер находится в удовлетворительном состоянии и проходит лечение в больнице в Коммунарке.
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