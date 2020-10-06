У актера Бориса Щербакова заподозрили коронавирус

Советский и российский актер театра и кино Борис Щербаков попал больницу, пишет Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, у бывшего ведущего программы «Доброе утро» бронхит и заболевание легких. Также врачи выявили у артиста одышку и кашель.

Щербакова оставили в медучреждении под присмотром специалистов в ожидании обследования.