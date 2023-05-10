СМИ: В России появится льготная арктическая ипотека

По данным издания, зампред правительства предписал ведомствам сформировать «консолидированную позицию с финансово-экономическим обоснованием» по вопросу запуска программы. Министерства должны доложить кабмину о результатах до 12 мая.

В апреле глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил распространить ипотеку под 2% на арктические регионы: Мурманскую и Архангельскую области, Красноярский край, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Карелию, Коми и Якутию, отмечает РИА ФАН. По словам губернатора, такая мера поможет улучшить демографическую ситуацию и сократить отток населения.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, более 600 городов России имеют «практически нулевой» объем ввода жилья, большинство их них находятся в арктическом регионе. Кошелев назвал это «очень серьезной проблемой», подчеркнув, что таким образом население рано или поздно разъедется. Парламентарий считает, что льготная ипотека поможет стабилизировать ситуацию и будет способствовать развитию строительного рынка, снизит миграционный отток молодых людей, привлечет специалистов из других субъектов.

