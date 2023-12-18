«Лишать выбора?»: Куринный заявил о спорах в Госдуме по абортам в частных клиниках

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью НСН заявил, что у отдельных членов комитета есть мнение, что аборты в частных клиниках запрещать не нужно, но общее решение пока не сформировано.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья проанализировал позиции Минздрава РФ и выступил против запрета на аборты в частных клиниках. Об этом свидетельствует письмо, направленное комитетом председателю ГД Вячеславу Володину. В комитете считают, что нужно развивать механизм доабортного консультирования, которое в 2022 году позволило отговорить от абортов 23% беременных, сохранив 47 598 беременностей. Куринный отметил, что граждан нельзя лишать права выбора.