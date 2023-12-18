«Лишать выбора?»: Куринный заявил о спорах в Госдуме по абортам в частных клиниках
В частных клиниках, как и в государственных, ведется статистика по абортам, а также обязательна «неделя тишины», отметил в эфире НСН депутат Алексей Куринный.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью НСН заявил, что у отдельных членов комитета есть мнение, что аборты в частных клиниках запрещать не нужно, но общее решение пока не сформировано.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья проанализировал позиции Минздрава РФ и выступил против запрета на аборты в частных клиниках. Об этом свидетельствует письмо, направленное комитетом председателю ГД Вячеславу Володину. В комитете считают, что нужно развивать механизм доабортного консультирования, которое в 2022 году позволило отговорить от абортов 23% беременных, сохранив 47 598 беременностей. Куринный отметил, что граждан нельзя лишать права выбора.
«У отдельных членов комитета, в том числе и у меня, есть мнение, что аборты в частных клиниках не нужно запрещать. Но комитет пока не формировал общее решение. В целом, коллеги в Госдуме обсуждают этот вопрос, есть попытки легкого решения вопроса улучшения демографии, но, мне кажется, это не тот вариант. Это вопрос выбора граждан, лишать их сегодня выбора… Частные клиники – это, в основном, комфорт и удобство для людей в части оказания услуг, включая услуги по искусственному прерыванию беременности. Это нецелесообразно и никак не отразится на демографических показателях. А опасность возникновения подпольных абортов вполне реальна с угрозой для жизни женщин», - сказал Куринный.
Он отметил, что в частных клиниках, как и в государственных, ведется статистика по абортам, а также «неделя тишины». По словам депутата, если частные клиники не соблюдают таких требований, то они наказываются вплоть до отзыва лицензии.
«Первое основание, которое приводится для того, чтобы запретить аборты в частных клиниках – это якобы не ведется статистика и не проводится «неделя тишины». По факту и первое, и второе входит в обязательные нормативные документы. Частные клиники также обязаны предоставлять необходимую статистическую информацию и выполнять порядки оказания медпомощи, куда включается и предабортное консультирование. Если они этого не выполняют, они должны быть наказаны вплоть до отзыва лицензии. Это вопрос эффективной работы чиновничьих структур, а не изменений в законодательство. Все лечебные учреждения, независимо от форм собственности, должны находиться в одинаковых условиях», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Куринный прокомментировал отказ частных клиник ряда регионов от проведения абортов. По его словам, клиники в любой момент могут изменить свое решение и разорвать добровольное соглашение с властями региона.
«Это добровольная договоренность между властями региона и частными клиниками, это не какой-то запрет и нормативный акт. Заключили – будут соблюдать. Захотят разорвать эти отношения – значит разорвут. Никаких санкций за это не последует», - резюмировал депутат.
Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе абортов нужно действовать аккуратно, учитывать и интересы демографии, и права женщин. Говоря о теме абортов, глава государства вспомнил о запретах на алкоголь, которые привели к увеличению суррогатов и отравлениям, передает «Радиоточка НСН».
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